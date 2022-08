Tarvanpää tantsusamme suunab uus kunstiline juht

MTÜ Tarvanpää Selts juhatuse liige Maarja Rooplik-Barnes ütles, et alates 2019. aasta sügisest on Triinu Sikk kuulunud ka Tarvanpää kunstilisse meeskonda, kelle toel on Tarvanpää viimasel paaril aastal edasi liikunud. "Tarvanpää Seltsi juhatusel on suur rõõm näha, et tänaseks on sellest meeskonnast välja kasvanud meie uus kunstiline juht, kelle eestvedamisel jätkata tugevat rahvatantsutraditsiooni ning eesti pärimuskultuuri hoidmist Rakveres ja Virumaal," lausus Rooplik-Barnes.