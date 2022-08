Uus ringristmik paneb busse jõudu kasutama

Urmas selgitas, et viadukti poolt tulles saab parempööret Moonakülla sõiduks teha takistusteta. Küll aga tekivad tagasi tulles probleemid vasakpöördega viadukti suunas. “Seal kasutame suurema ja tugevama õigust,” tunnistas Urmas. Tema sõnul on liiklustihedus suurenenud Tapa poolt tulevate sõidukite tõttu, mis varem pidid ristmikul ootama, kuid ringristmikul seda enam tegema ei pea.

Urmas selgitas, et igal ringil kohtuvad liinide 2, 3 ja 5 bussid Laial tänaval kohtumaja juures olevas bussipeatuses, et inimestel oleks võimalik ümber istuda. “Meil on omavaheline kokkulepe, et kui viies liin kolmveerandiks peatusesse ei jõua, lähevad kaks ja kolm minema, sest muidu jääksid nad ajagraafikust maha,” rääkis Urmas.