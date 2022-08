Kadrina – peatuskoht pühal saunateel

Kuigi ma seni arvasin, et Narva sümboliks on Hermanni linnus, Kreenholmi kvartal või uuemast ajast kolledžihoone, võta näpust. Hiljuti tuli välja, et Narva sümboliks on hoopis tank. Kui Kadrina peale mõelda, siis siingi on erinevaid võimalusi. Üheks võib näiteks olla emakeele ausammas kui muidu elutu sümbol, millel tuletatakse küll meelde, et sõna seob. Viimastel aegadel on järjest rohkem pildis Kadrina laululava, mis ilmselt sündmuste rahvarohkuselt jääb maha vaid Tallinna ja Tartu ametivendadele.