Raamatukogu viib kohanejad rappa, tallu ja muuseumi

Lääne-Virumaa keskraamatukogus läheb sügisel lahti Ukrainast sõja jalust ja mujalt Eestisse tulnud inimeste mitmekülgne toetusprogramm, mida esialgu nimetatakse kohanemisteenuseks. “Meie mõte on see, et tahaksime aidata inimestel kohaneda eluga Eestis,” võttis Lääne-Virumaa keskraamatukogu direktor Kaili Õunapuu-Seidelberg mahuka ettevõtmise lühidalt kokku.