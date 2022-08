Kooliaasta alguses suureneb oht sattuda õnnetusse

Eesti Liikluskindlustuse Fond ja Eesti Kindlustusseltside Liit tuletavad meelde, et kooliaasta alguses sagenevad õnnetused nii liikluses kui ka kodudes. Kuna teedel on pärast suvevaheaega taas rohkem lapsi, on autojuhtidel tarvis olla tähelepanelikum. Lastevanematel on kasulik lastega läbi arutada kõik ohutusreeglid, mis puudutavad kooliteed, ja rõhutada kiivri kandmise kohustust.