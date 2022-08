Tapa vallamajas puudub endiselt liikumispuudega inimestele vajalik lift

Aigar Põder Tapa perearstikeskuse ees. Ehkki hoonel on vaid kaks korrust, saavad patsiendid vajadusel kasutada lifti.

Suhkurtõbe põdeva Aigar Põderi liikuvus väheneb üha. Enam ei suuda mees omal jõul trepist üles kõndida. See on tekitanud kiusliku olukorra Tapa vallavolikogus, mille kaalukeeleks EKRE ridadesse kuuluv Põder on, sest volikogu istungite saal paikneb liftita maja kolmandal korrusel.