Võsu vetelpäästjaid nörritasid koeraomanikud ja parkijad

Võsu rannas lehvis punane lipp, mis tähendas, et suurte lainete ja külma vee tõttu ei ole soovitav merre minna. Pähklamäe pakkus, et vee temperatuur on kuskil 15 kraadi. Veel mõned päevad tagasi oli see kakskümmend kraadi või veidi ülegi. Termomeeter näitas aga õhu temperatuuriks 25 kraadi. Pähklamäe sõnul erineski mööduv suvi eelmisest aastast kuumade ilmade poolest. "Kuigi eelminegi oli hea," lisas ta. Tänavu aga oli augusti viimase nädala lõpus rand rahvast täis. "Seda pole ammu nähtud," sõnas Pähklamäe.