Euroopa spordilinn Rakvere kutsub septembris kõiki liikuma

Spordijuht kutsus kõiki liikumiskampaaniaga liituma ja oma tehtud sammud registreerima FitSphere'i äpis. "Lae oma nutitelefoni rakendus FitSphere ja kogu kilomeetreid – kõnni tööle või kooli, jookse metsarajal, liigu üksi või sõpruskonnaga, peaasi, et tunned liikumisest rõõmu. Pane oma sammulugeja või äpp tööle ka töö juures või treeningul meetreid kogudes," rääkis Ave Sats.

Liikumiskampaania eesmärk on see, et tehtaks vähemalt 6000 sammu päevas, kuid iga samm toetab head enesetunnet. Kampaania raames registreerunud sammukogujate vahel lähevad loosi väärt auhinnad: uus tossupaar meestele ja naistele, kolm Rakvere kui spordilinna pusa ja veepudelit ning kolm Aqva veekeskuse perepiletit ja kaks Aqva veekeskuse kuukaarti.