Juhtkiri: hädad koolimajade pärast

Vaeküla kooli hävimisele remonti mineku tõttu ning Haljala kooli valmimise viibimisest tingitud õpilaste äravoolule lisab uue märgi Rakvere riigigümnaasiumi valmimistähtaja edasilükkumine. Selge, et on hanke- ja hinnatõusu- ja kõik muud probleemid, aga kui me taasiseseisvas Eestis ei suuda valmis saada koole, on see halb märk nii meie riigi prioriteetidest kui ka hoolimatusest meie targa järelpõlve suhtes.