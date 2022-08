Koolikell heliseb sellel aastal Rakveres teisiti

Just koolitundide alguse kellaajast tänavuse kooliaasta alguses kirjutan. 1. september ja käesolev nädal on veel aktuste ja koolialguse elevuse aeg, kuid uuest nädalast algab koolirutiin. Tööle, lapsed kooli, lapsed trenni, koju jne – tuttav ring meile kõigile. Mingil põhjusel algavad Rakveres sellel õppeaastal koolitunnid tavapärasest ajast hiljem – 8.45. See on tekitanud linlastes küsimusi ja mitu inimest on pöördunud minu kui linnavolikogu liikme poole selgituste saamiseks.