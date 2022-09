Koolimaja, kuhu lapsed täna veel ei lähe ⟩ Haljala unistuste kooli saadab halb õnn

Haljala uue koolimaja ümbrus on veel täis ehitusmaterjale ja majas sees askeldavad ehitajad. Kool pidi avatama 1. septembril, aga nüüd on lootus, et parimal juhul toimub see pärast jõuluvaheaega.

Haljala uus koolimaja on nõudnud ametikoha kahelt vallavanemalt, aga lapsed alustavad ka seda õppeaastat konteinerites. Järgmine välja öeldud tärmin on 26. detsember – praegune pilt seda küll ei luba, aga vallaametnikud ja ehitajad lubavad! – ning seega säilib lootus, et pärast jõuluvaheaega on kaua tehtud-plaanitud maja lõpuks valmis. Isegi võõrtöölistest kirgiisid on appi tulnud.