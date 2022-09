Politsei seisab kooliaasta turvalise alguse eest

Korrakaitsjatele lisaks tuleb lastevanematel anda oma panus võsukeste koolitee turvalisusesse. Autoga sõitva täiskasvanu jaoks on liiklus hoopis teistsugune kui jalgsi või jalgrattaga liikujale, seda eriti just väikese inimese kõrguselt ja silmade läbi. "Igapäevane koolitee tuleb koos lapsega korduvalt läbi käia, seejuures õpetades teda teekonnal ette tulevaid ohte märkama. Õpetage lapsi teiste liiklejatega arvestama, ja mis peamine, näidake ise eeskuju, sest sel on kõige suurem mõju," rääkis Loigo.