Solare tervitas uut hooaega traditsiooniliselt Võsul

Koori dirigent Elo Üleoja rääkis, et laagris lauldakse reede õhtust pühapäeva lõunani. Vahepeal on mõistagi söömise ja puhkamise pausid. Koorilauljad armastavad Üleoja sõnul ka õhtuti laulda. "Laulu jätkub ka öötundideks, mitu kitarri on kaasatud. Tulevad seltskondlikud laulud ja muu repertuaar. Kui keegi öösel koolimajast mööda läheb, võib kuulda väikest kontserti," sõnas Üleoja lõbusalt.

Laululaager on Üleoja sõnul vajalik, sest saab palju materjali läbi töötada. "Kui on suuremad väljakutsed ees, on vaja teha lisatööd," nentis dirigent. Üheks suuremaks väljakutseks on Solare juubelikontsert. Rakvere kammerkoor saab nimelt 45-aastaseks ning 19. novembril antakse Vabaduse kooli aulas kontsert.