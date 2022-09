Kahes vallas käivituv vanemlusprogramm õpetab targemalt lapsi kasvatama

Ameerika kliinilise psühholoogi professor Carolyn Webster-Strattoni loodud "Imelised aastad" on tõenduspõhine programm, mis kasutusel Ameerika Ühendriikides ja Euroopas juba ligi 30 riigis. Oodatud on nii lapsevanemad kui vanavanemad ja teised last kasvatavad täiskasvanud. Eestis läbi viidud mõju-uuring näitas, et kui enne koolituse algust oli lapsevanemate hinnangul käitumisprobleeme 59% lastest, siis koolituse lõpuks oli see näitaja 19%.