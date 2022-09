Lähipäevil võib temperatuur öösiti miinusesse kukkuda

Laupäeva öösel on sisemaal laialdaselt selge ilm. Rannikualadel on pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Puhub loode- ja põhjatuul 2–5, põhjarannikul kuni 9 m/s. Õhutemperatuur on sisemaal vahemikus 0 kuni +5 kraadi, maapinnal tuleb kuni –3 kraadi, rannikul on kuni 12 kraadi sooja. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loodetuul 3–9 m/s. Sooja on 12–16 kraadi.

Pühapäeva öösel on sisemaal valdavalt selge ja kuiv ilm. Põhjarannikul ja saartel on pilvisem ja kohati sajab vihma. Puhub loode- ja põhjatuul 2–7, põhjarannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 2–7 kraadi, maapinnal on temperatuur 0 kraadi ümber, rannikul on sooja kuni 12 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, suurem on selle tõenäosus Eesti idaosas. Õhtul pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Puhub loode- ja põhjatuul 3–9, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 10–16 kraadi.