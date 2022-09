Ida-Viru keskhaigla sai uue esimehe

“Virumaa suurimal tervishoiuasutusel on märkimisväärne roll kohalikele elanikele kvaliteetsete tervishoiuteenuste võimaldamisel ja arendamisel. Ida-Viru keskhaigla areneb jõudsalt,” ütles Dijev ja tutvustas, et keskhaiglal on innovaatiline töökeskkond, paljud hooned ja tööruumid on rekonstrueeritud ning osa ruume on praegu uuendamisel, kasutusel on nüüdisaegne meditsiinitehnoloogia ja töötingimused paranevad pidevalt.