Uimastikahjude vähendamise keskus Rakveres saab peagi aastaseks

Sisuliselt tegeleb Convictus samade asjadega, millega on ametis perearstid ja kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad. Kohati vahendavad nad ka teenusi, näiteks aitavad inimesi elukohaotsinguil, fookus on aga just uimastitarvitajatel. Nõnda annab Convictuse tegevus panuse ka teenuste kättesaadavusse, vähendades näiteks psühholoogide ja perearstide ooteaegu ning töökoormust. Kahjude vähendamise eest seisjad on seda meelt, et pikemas perspektiivis luuakse tervemat ühiskonda, nii et vähenema peaks ka politsei töö.