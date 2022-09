Korvpallitiim värbas kaks kohalikku mängijat

22-aastase ja 182 sentimeetri pikkuse Erik Kaasiku taasliitumine meeskonnaga aasta alguses mõjus positiivselt nii tiimile kui ka noormehele endale. ”Isiklikus plaanis eelmise hooaja poole pealt kõrgliigasse liikumine andis palju motivatsiooni ja hasarti juurde. Ka kohene mänguaeg ja rotatsioonis püsimine muutis mind enesekindlamaks ja andis arengule hüppe,” kõneles Kaasik ja tõdes, et sel aastal on vaja kõvasti tööd teha ja hea isuga mängida. “Kokku on saanud noored ja näljased mehed. Seda tahame näidata ka palliplatsil: ilusat mängu ja võitlust, mida rahval on meeldiv vaadata. Loodan et rahvas tuleb saali noorte arengut vaatama ja tulemustele kaasa aitama,” rääkis noormees.