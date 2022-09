Fototraalija ehk Mugava jalutaja kirglik hobi

Meri. Taevas. Kõrkjad, mida silmitsedes kuuled neid tuules kahisemas. On see loojang või hoopis varahommik? Kuu või päike? Linnud. Konnake. Purjekas. Jaanus Lekk tunnistab, et teda tõmbab mere poole. Aga ka taevasse ja pinke imetlema. Linn ja inimesed pole tema teema.

“Jalutuskäik Lahemaal” on Jaanus Leki esimene fotonäitus, ehkki nii seisvad kui ka liikuvad pildid on olnud tema kireks varasest teismeeast peale, ajast, kui poiss vanaema sahvrist taara äraviimisega teenis 20 rubla ja ostis esimese fotokaamera – Smena 8. Kulus õige mitu aastakümmet, et tekiks soov pilte vaatajatega jagada. “Ei teagi, kust see mõte nüüd tuli,” ütles ta natuke imestades.