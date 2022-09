Alaealised saavad hõlpsalt alkoholi osta

Kuuest ostukohast vaid kahes küsis müüja dokumenti ja tuvastas, et tegemist on alaealisega, ning keeldus alkoholi müümast. Paraku neljas kaupluses õnnestus alaealisel alkoholi osta. Oli ka juhtumeid, kus küsiti alaealiselt dokumenti, kuid müüja ei vaadanud tähelepanelikult dokumendilt isiku vanust ja ikkagi müüs alkoholi.

Alkoholiseadus näeb ette, et alkohoolse joogi müümisel peab müüja tuvastama ostja vanuse isikut tõendava dokumendi alusel. Isikut tõendava dokumendi alusel ei pea valduse omandaja vanust tuvastama, kui ta on ilmselgelt täisealine või tema isik on müüjale teada.