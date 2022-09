Laupäeval annab Kära Kantsis juubelikontserdi Mandarones

Mandarones sai oma nime sellest, et kunagi tudengipõlves olla bändi bassimehe külmkapis leidunud vaid mandariine. Nimekuju muudeti veidi, et see kõlaks ka inglise keele rääkijaile mugavamalt. Mandaronese liikmed kutsuvad ise ennast kompost-rokkbändiks, sest nende muusika on orgaaniline segu psühhedeelsest rokist, bluusist, funk'ist, reggae'st ning kohati ka metal'ist. Nende loomingus on rõhk improvisatsioonil, esinemistesse püüavad nad integreerida kunstilisi ja performatiivseid elemente.