Nädala kaja: ehk annab aabits abi

Aeg aabitsad jälle lahti lüüa! Tunnistan, et kui seda lugu kirjutama hakkasin, uurisin kõigepealt oma lastevanematest kolleegidelt järele, kas seda lugemise-kirjutamise raamatut üldse kutsutakse veel aabitsaks. Äkki on mõni uus, mingil põhjusel poliitiliselt korrektsem nimetus vahepeal kasutusele võetud. Aga selgus, et ei ole. Nii et lööme need aabitsad nüüd lahti!