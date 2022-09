Pühapäeva öösel võib tulla öökülma

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva sisemaal taevas valdavalt selge, rannikul aga pilvisem ja esineb üksikuid vihmahooge. Puhub lääne- ja loodetuul 1-7, põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +6, maapinnal kohati 0 kuni -3 kraadi, rannikul kuni 11 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma ja suurem tõenäosus selleks on Eesti kirdeosas. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 9-15 kraadi.