Hiite kuvavõistlus kutsub jäädvustama pühasid looduspaiku

Looduslik pühapaik on mets, puu, kivi, veekogu, pinnavorm, või maa-ala, mida on juba meie esivanemad pühaks pidanud. Pühapaikadega seotud peamised tavad on palvetamine, tervendamine, andide toomine, tule tegemine, pühade pidamine ja lahkunute mälestamine. Paljud pühapaigad on praegu elavas kasutuses. Eestis leidub hinnanguliselt 5000 ajaloolist looduslikku pühapaika, millest umbes 1400 on kantud looduslike pühapaikade kaardile.