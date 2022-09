Kultuurikeskus kuulutab välja Rakvere kultuurifestivali kava

"Et Rakvere kultuurifestivali pillerkaarist täiel rinnal osa saada, võtab kogenud kultuuripublik selle ajaks lausa puhkuse ja laseb elamuste lainel ennast mõnusalt kaisutada. On ka öeldud, et kultuurielamuste nautimine on lausa sõltuvust tekitav ja sellest pisikust ei saagi lahti. Nii et Rakvere kultuurikeskusel on selleks hilissügiseks korralik kultuurisüst valmis pandud," rääkis Alte.