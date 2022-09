Paasi lubjakivikarjääri keskkonnamõju arutelu kujunes närvesöövaks maratoniks

31. augusti õhtul kogunes Haljala rahvamajja ligi 70 huvilist, et kuulata selgitusi käimasoleva keskkonnamõju hindamise kohta, kas Kivikandur OÜ kavandatav paekivikarjäär sobib Paasi külla või mitte. "See on ajuvabadus," ütles vallavanem Anti Puusepp. "Kõik saab rikutud," hoiatas perearst Koidu Saamot. "Meil on ikkagi mõte ja soov teha valla alaga kokkulepe," ütles aga kaevandusfirma tegevjuht Aivar Kuusmik.