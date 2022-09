Kadrina valla raamatukogu Viitna filiaal on tegutsenud 16 aastat, kuid viimastel aastatel on vähenenud lugejate ja kogukonna huvi pakutavate teenuste vastu. Seetõttu otsustas Kadrina vallavalitsus teha volikogule ettepaneku Viitna raamatukogu sulgeda. Lähimad raamatukogud on Võsuperes (6 km) ja Kihleveres (14 km). Inimesi, kes ei saa tervislikel põhjustel raamatukokku minna, teenindatakse kodus.