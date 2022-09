Vastukaja: koolide algusajast Rakveres

Koolikiusamisega on sageli nii, et kiusataval endal ei ole võimalik ennast kaitsta. Selline mõte kerkis mulle pähe, kui lugesin 1. septembri Virumaa Teataja arvamusartiklit. Ka minul puuduvad detailsed teadmised selle kohta, mis asjaoludel on otsustatud Rakvere linnas koolide algusaega nihutada hilisemaks. Aga kes tahes sellise otsuse tegi, lähtus ta väga heast teadusest ja see on vähim, mida me võiks ühe omavalitsuse juhtidelt, võibolla isegi volikogu liikmetelt, oodata.