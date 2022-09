Kadrina vabatahtlikud päästjad tegid tutvust veealuse maailmaga

Pühapäeva varahommikul saab inimese maast lahti kahel juhul: kui on selline amet, mis nõuab varast tõusmist, või on midagi põnevat teha. Sel korral oli kella kaheksa ajal hommikul Kadrina bussijaama taga parklas kamp uniste silmadega seiklejaid, kes olid haaranud võimalusest Rummu karjääri sügavustesse sukelduda.

Rummu karjääris alustati Vasalemma paekivi ja marmori kaevandamist juba 1938. aastal ning tööjõuna kasutati Murru vangla vange. Ühel hetkel töö katkestati ja vee ärajuhtimine lõpetati, nii et vee alla jäid nii tööstuse hooned, seadmed, sõidukid kui ka puud. Hooneid ja isegi asulaid, kus aeg on justkui peatunud, on Eestis veel. Aga vee all sellisesse maailma siseneda on hoopis teistsugune kogemus.