Paasist ja pealisehitisest

Oleks imekspandav, kui keegi poleks Paasi külas kunagi soovinud lubjakivi leidmiseks geoloogilisi uuringuid korraldada. Nimi juba reedab ja kutsub asja uurima. On pannud mindki Paasi küla vastu huvi tundma. Ma soovisin kaheksakümnendate aastate lõpus sealsesse vanasse magasiaita paemuuseumi teha. Toonane Viru kolhoosi esimees Toomas Varek ütles, et sinna tuleb kõrts. Me teame, et Paasi külas pole ei kõrtsi ega paemuuseumi. Küll on ühe kaevandusettevõtte huvi lubjakivi kaevandada jõudnud keskkonnamõjude hindamise (KMH) programmi aruteluni. Praeguseks hetkeks on see tehtud.