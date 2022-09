Parksepa lahkumissoov oli vallale seega teada, kuid valla kommunikatsioonispetsialisti Kent Kerneri sõnul tuli ootamatult see, et koos raamatukogu direktoriga lahkus ametist sealne teine töötaja Reet Markin.

Kent Kerner lausus, et vallal on raamatukogu nüüdseks endise juhiga kokkulepe, et nad avalikkusele lahkumise tagamaid ei kommenteeri. Nii jäi ka Maiga Parksepp ise napisõnaliseks. "Lahkumise põhjuse edastasin oma tööandjale ja tänaseks on töösuhe lõpetatud," ütles ta.