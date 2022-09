Viru maleva lahingukompanii kaevas end nädalavahetusel maasse

"Õppus oli intensiivne, kuid vajalik igale reavõitlejale, et teada, kuidas teatud kitsas ajaraamistikus on võimalik oma positsioone kindlustada selliselt, et oleks tagatud maastikul killukaitsetase," rääkis Viru maleva instruktor Villu Jõemets. "Jaokaitse planeerimise ja läbiviimse käigus rajasid võitlejad endale laskepesad, mis olid ühendatud maleva pioneerijao poolt traktoritega tehtud kaevikutega."