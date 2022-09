Eesti paneb esimest korda välja traieli rahvuskoondise, Keity Meier on üks osalejatest ja projekti eestvedajatest

Meieri sõnul on esimest aastat võistlusel segatiimi arvestus, mis loob Eestile võimaluse sinna osalema minna. "Rahvuste traiel on võistlus, kus iga riik saab välja panna kaks koondist, tavaliselt kolm meest ja kolm naist, kummastki kahe parima tulemus läheb arvesse. Esimest aastat on klass nimega Challenge des Nations, mille teeb eriliseks asjaolu, et selles klassis moodustab koondise üks naine ja üks juunior poiss (kubatuuri piirang 125). Tänavu võistleme Andorra, Belgia, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia ja Norra segatiimide vastu," rääkis Meier.