Üraskitele ei meeldigi Virumaa

Kuigi kuuse-kooreüraskite laastamistöö Rakvere linnametsas jätab mulje, et neid kahjureid on Lääne-Virumaal väga palju, selgus seire järel, et nii Ida- kui ka Lääne-Virumaal on neid mardikaid palju vähem kui teistes Eesti maakondades.