Rahva lemmiktalu on Varisoo

Varisoo talu noorperemees Ragnar Viikoja tunnistas, et püüdis noortaluniku tiitlit. "Aga selle sai üks tütarlaps," sõnas ta. "Ikka on tore, et rahvas kaasa elas ja meeldib," kommenteeris ta rahvatalu tiitlit. Viikoja sõnul tunnustuse saamist otseselt ei tähistata, küll aga annab see motivatsiooni edaspidi veel paremini teha. "Isa püüab aasta põllumehe tiitlit," lisas Viikoja.