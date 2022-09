100 korda ilusat unenägu väikeste tumedate nüanssidega

Stseen lavastusest "Kuni ta suri". Laval on Ülle Kaljuste (paremalt), Ülle Lichtfeldt ja Eduard Salmistu.

Nelja aasta jooksul on lavastust “Kuni ta suri” mängitud paljudes paikades üle Eesti, trupp on kogenud tänuaplause ja liigutuspisaraid ning vaatajad on kohtunud kahe erineva Sofja Ivanovnaga: Maria Klenskaja ja Ülle Kaljustega.