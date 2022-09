Kolleeg hüüab kõrvaltoast, et liha läheb kallimaks. Samal ajal jääb Postimehe uudisveebis mulle silma artikkel toitumisspetsialisti nõuannetega, kuidas säästlikult, kuid tervislikult süüa. Ilmad lähevad üha külmemaks, tuba üha jahedamaks ja mul on tunne, et ma jään rongist maha.