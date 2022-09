November toob Rakvere teatrisse Nipernaadi vanaduspõlve

Viimati astus Kaljujärv Nipernaadina lavale 2003.aastal Emajõe Suveteatris. Vahepealsed aastad on südametemurdjast teinud aga vana Toomase, kes pärast pikki rännuaastaid tagasi pöördub, et kohtuda teda igatsema jäänud naistega. Mõte tuua lavale vana Nipernaadi tuligi Hanneselt, kes ütleb: "Tont teab, kust need mõtted tulevad. Lihtsalt ühel hetkel ta tekkis, aga mul on hea meel, et see Lennukit niimoodi kummitama jäi, et ta sellest loo kirjutas."