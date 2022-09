Täna on puhta õhu päev

Kui Eestis saab öelda, et siinne õhukvaliteet on pigem hea, siis Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on esile toonud, et 99 protsenti maa elanikest puutub oma elu jooksul kokku saastunud õhuga. Praegu peetakse õhusaastet suurimaks terviseriskide põhjustajaks kogu maailmas.