Lääne-Virumaal oma telefonikelm? ⟩ Virumaa Teataja ei loosi tellijate vahel välja vaipu ega diivaneid

Mis edasi juhtunuks, pole teada. 87-aastane memm ütles helistajale, nooremapoolse naisterahva häälega isikule, et tema asju ajab poeg Marko Pomerants. Seepeale kõne kohe lõpetati.

"Kui ema mulle helistas ja loo ära rääkis, siis kahtlustasin kohe, et siin on mingi knihv juures," kõneles Marko Pomerants. "Ema täpsustas, et naishääl oli rääkinud veel midagi arvuti poolt loositud võitjast. Oletasin kohe, et diivaneid ja vaipu vaevalt te välja loosite, selline valik tundus juba iseenesest naljakas. Kruus või pastakas oleks usutavam olnud."

Pomerants oletas, et kui tema ema oleks helistajaga pikemalt rääkima jäänud, oleks hakatud ilmselt esitama mingeid tingimusi, mille täitmine "võidu" kättesaamiseks vajalik on. "Õnneks või õnnetuseks ei kasuta ema ei internetti ega e-panganduse teenuseid, nii et temalt poleks nagunii midagi välja petta saanud," lisas Marko Pomerants.

Virumaa Teataja kuulub Postimehe kontserni ning väljaande tellimise ja turunduse küsimustega tegeletakse Tallinnas peamajas. "See kõne oli täielik petukas," kinnitas Postimees Grupi turundusdirektor Anne Muldme. "Meil ei ole käimas mitte ühtegi diivani- või vaibakampaaniat."

Selgusetuks jääb, miks ja kuidas petukõne tegija just vanaproua Etheli numbrile sattus. "Virumaa Teataja käib küll minu ema postkasti, kuid tellimuse vormistasin mina. Kui mälu ei peta, siis suvel ja pooleks aastaks. Ning tellimuse juures peaksid olema minu kontaktid," mainis Pomerants.

Sama kinnitas ka Postimees Grupi kliendihalduse ärijuht Enel Riisenberg: "Selle tellimuse kontaktisik on Marko Pomerants. Me kaitseme nagunii oma klientide andmeid, meie andmebaasile kolmandad isikud ligi ei pääse. Ning meie osakond pole samuti ühtegi kirjeldatud sisuga kõnet teinud."

On muidugi veel võimalus, et kõnet ei teinud mitte raha õngitsev telefonikelm, vaid keegi üritas proua Etheli või Virumaa Teataja kulul lolli nalja teha. Toimetus ootab tagasisidet, kui keegi veel niisuguse kõne on saanud.