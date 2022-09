Petturid on maha saanud hirmnaljaka kirjaga

"Teid registreeritakse seksuaalkurjategijana, teie pilt avaldatakse meedias, nii et teie pere ja sõbrad teavad, mida te arvutis teete," lõpeb kiri otsese ähvardusega. Eks see ehmatab esialgu ära, kuid juba kirja pealdis "Riiklik politsei direktoraat" paneb teadjamad naerma. Naerukohti on selles kirjas veelgi ja jääb vaid imestada, et kurjategijad on küll välja uurinud politsei- ja piirivalveameti (PPA) tegeliku töötaja Sirle Loigo, kuid eksinud isegi tema ametinimetuses. PPA ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhtivkorrakaitseametnikust on tehtud Eesti kriminaalpolitsei büroo juhataja ja rahvusvahelise politseikoostöö juht.

Tuntud veebikonstaabel politseikapten Maarja Punak rääkis, et politseisse tuleb selliste kirjade ja nendega sarnaste versioonide kohta kümneid teateid päevas. "Inimesed küsivad nii veebipolitseinikelt nende osas nõu kui ka soovivad PPA-le anda teada, et meie nimel on toimumas petuskeem," sõnas ta. Punak tunnistas, et on õnnelik, kui inimesed saavad aru, et tegemist on skeemiga, sest nähtavaid tunnuseid, mida tasub petuskeemide juures märgata, on nendes kirjades mitu.