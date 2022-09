Virumaa Teataja peatoimetaja juhib Station Narva linnafestivalil aruteluringi

Ida-Virumaa ja Narva linna ettevõtlust on jõuliselt mõjutanud suurtööstus, pannes ka väiksemad tegijad sõltuma gigantide tegevusest. Arvestades, et tööstuspiirkonnas jäävad naistele tihti teenindussektori madalapalgalised töökohad, mis on automatiseerimise tagajärjel kadumisohus, on oluline siin kaasata üha enam naisi loomemajandusse, et võimaldada neile lisasissetulekuid või alternatiivset karjääri.