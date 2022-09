Segadust kui palju ⟩ Lubatud 8.45 mitmes koolis siiski ei toimi

Klassiruum. Pilt on illustreeriv.

Maikuus kirjutas Virumaa Teataja esimest korda sellest, et sügisest algavad Rakvere kolmes põhikoolis – Rakvere reaalkoolis, Vabaduse koolis ja Rakvere põhikoolis – tunnid ühtlustatult kell 8.45. Praeguseks on selge, et paberil ilus olnud plaan ei toimi ja nii mõnedki pered peavad lapse siiski kella 8-ks kooli viima.