Laupäevane suur sügislaat Jänedal tuleb tavapäraselt tegus

Jäneda sügislaata on peetud järjepidevalt juba 16 aastat ning see on alati meelitanud kohale kauplejaid ning ostjaid lähedalt ja kaugelt. Ka sel korral on tulemas mitusada kauplejat mitmekülgse valikuga. Aastaid on laadal endale koha leidnud Põhja-Eesti toidu ala, kus kauplevad kohalikud ettevõtjad. Sööjaid ootab Musta Täku Tall, mille menüü mitu toitu kannab Põhja-Eesti kohaliku toidu märgist.