Viis ohtlikku ainet meie argielus – kuidas neid vältida?

Bisfenool A (tuntud kui BPA) on keemiline ühend, mida kasutatakse paljudes plastides ning mis on samuti plastnõude levinud koostisosa. Seetõttu võib BPA ka toidu ja joogi sisse imbuda. Uuringud on näidanud, et BPA võib mõjutada inimese hormoonsüsteemi ja häirida suguelundite funktsiooni.