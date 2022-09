Tehnoloogiaõpetus nõuab täpsete reeglite järgimist

Põhiliselt tegelevad õpilased tööõpetuse tunnis mitmesugusest materjalist esemete valmistamisega. “Kuna lapsed kodus sageli enam tööriistu ei näe ja nendega ei meisterda, on tunnis aina enam neid, kes saavad siit oma esimese kogemuse. Puitu on kõige kergem töödelda, seepärast tegeleme suuresti just puiduga,” rääkis Mustamäe gümnaasiumi tehnoloogiaõpetuse õpetaja Urmas Kaljuvee. Kasutatakse aga ka metalli ja muid materjale. “Vanemates klassides peaksime meisterdama üha keerulisemaid asju. Siiski eelistavad lapsed teha võinuge, mis ei nõua väga palju oskusi,” ütles Kaljuvee.