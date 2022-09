Suve viimane festivalisoovitus: helesinine vagun Station Narva

Kui tundub, et Narvast on viimaste kuude jooksul liigagi palju kuuldud, siis äkki tuleks see müstiline linn hoopis oma silmaga üle kaeda. Station Narva reedene ja laupäevane musaprogramm pakub retrot, comeback'e, uut saundi ja sümfooniaorkestri ülesastumist klubivõtmes.