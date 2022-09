Uusi õpilasi tuli Tapale 40 ja Tamsalu filiaali neli. Kooli direktor Ilmar Kald tõdes, et õppeaasta on tegusalt alanud. "Meie õpilaste arv ei ole kunagi nii suur olnud. September on kuu, kus arvud võivad veel ühes ja teises suunas muutuda, kuid praegu on meil 195 õpilast," rääkis direktor.