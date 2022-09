Kadrinas avatakse näitus pritsunaistest

Eesti tuletõrje algusaegadel olid just naised need, kes kogusid tuletõrje tehnika ja toimimise tarvis kapitali. Aja möödudes hakkasid naised ka päästetöödel osalema – alguses pigem toetavates rollides, hiljem ka aktiivselt kustutus- ja päästetöödes kaasa lüües.

Näitusel on kaardistatud naiste ametikohtade muutus 20. sajandil ning see annab vaatajale üldisema konteksti eri ajajärkude ja ametite kohta. Eksponeeritud on ajaloolised fotod naiste tegevustest tuletõrjes ning vormid ja tööriided erinevatest ajastutest.