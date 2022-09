Politsei otsib Toilast kaduma läinud Keithi

Kas keegi on näinud Ida-Virumaal Toila alevikus kadunud 40-aastast Keithi?

Politsei palub kaasabi, selgitamaks 40-aastase Keithi asukohta, kes lahkus oma kodust augustikuu lõpus. See, kus ta viibida võiks, on tänaseni on teadmata.